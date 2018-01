POZZUOLI – A quattro giorni dallo sgombero del campo container di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa di Pozzuoli prosegue la protesta degli sfollati. In questi minuti un corteo é in corso in via Campi Flegrei, nei pressi del Villaggio del Fanciullo e della residenza del Vescovo di Pozzuoli. I manifestanti, che hanno chiesto aiuto all’alto rappresentante della Curia, chiedono il rinvio dello sgombero e un alloggio per tutte le 43 famiglie che hanno ricevuto l’ordinanza sindacale di sgombero. Insieme agli abitanti del campo container ci sono anche i rappresentanti dei sindacati che in questi giorni stanno dando supporto alle famiglie.