POZZUOLI – Si preannunciano altri due giorni di caos e traffico a Pozzuoli. Infatti, per un problema tecnico non prevedibile, la chiusura al traffico di via Fascione, all’altezza della rampa di accesso alla Tangenziale di via Campana, è stato prorogato fino alle ore 18 di domani venerdì 20 aprile 2018. Lo ha comunicato la società Copin Spa che sta realizzando i lavori sulla sede stradale previsti dal Piano Intermodale dell’area flegrea. L’intervento ha l’obiettivo di “migliorare lo svincolo di via Campana della Tangenziale di Napoli”, che resterà chiuso in entrata e in uscita fino alla conclusione dei lavori. I residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni attraverso le strade alternative esistenti sul territorio.