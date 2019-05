POZZUOLI – Domani, alle 12,30 all’Istituto Petronio si terrà la terza edizione dell’evento “Profumi, colori e sapori del Sud nei giardini del Petronio”. Nel parco dell’istituto alberghiero a Monterusciello saranno allestiti stand di piatti tipici delle regioni del Sud Italia, preparati con professionalità e cura dagli alunni delle classi terze che a breve prenderanno la qualifica professionale. Coinvolti oltre 260 alunni e 50 docenti che metteranno in mostra e faranno degustare primi e dolci delle regioni del sud Italia. Ogni regione sarà ospitata negli stand nei giardini dell’Istituto.

PROGETTO ERASMUS – Intanto in questi giorni l’istituto ospita ragazzi che vengono dalla Romania, Polonia, Turchia e Regno Unito che stanno partecipando al Progetto Erasmus+, dal titolo “My Careers Steps”. I ragazzi sono arrivati il 21 maggio e partiranno sabato sera. Stanno partecipando a momenti di formazione nel settore turistico ed enogastronomico e a visite guidate. «In un’Europa ormai diventata una complessa società multiculturale – spiega il professor Filippo Monaco, dirigente scolastico – gli studenti dovranno essere preparati a vivere in un contesto dove inclusione, accoglienza e integrazione siano parole chiave. Il meeting è un momento di formazione e confronto, grazie al contributo dei paesi partner, sui temi dell’educazione alla cittadinanza europea e del lavoro, elementi fondamentali per la crescita e il futuro delle giovani generazioni, affinché possano maturare competenze e strumenti adeguati alla comprensione e alla complessità del nostro tempo. Il progetto è stato proposto per valorizzare le eccellenze della scuola ed è finalizzato a costruire percorsi formativi di approfondimento e occasioni per confrontarsi con le realtà scolastiche europee».