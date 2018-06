POZZUOLI – E’ stato rinviato il processo contro la camorra flegrea che vede alla sbarra capi e affiliati dei clan camorristici di Pozzuoli. Dei 77 destinatari dell’ordinanza “Iron Men”, 57 hanno scelto il rito abbreviato. Questa mattina, nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, il Giudice della IV sezione Gip Marcello De Chiara ha fissato per il giorno 9 luglio, ore 9.30, la nuova udienza durante la quale saranno emesse le sentenze nei confronti degli imputati. Sul capo dei 57 pendono pene per un totale di 674 anni di carcere, richieste in primo grado dal Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Gloria Sanseverino.