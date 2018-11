POZZUOLI – Il complesso denominato “SMOM” affacciato sul golfo di Pozzuoli, con una superficie territoriale di 22.507 metri quadrati, è stato ceduto dall’Agenzia del Demanio al Gruppo Cassa depositi e prestiti nell’ambito del Fondo FIV (gestito da CDP Investimenti SGR) con l’obiettivo di realizzare un polo di attrazione turistico-culturale, con annesse destinazioni ricettive. L’operazione è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione che ha promosso l’Accordo di Programma (ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 4 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, giusta delibera comunale n. 106 del 217/2015 stipulato sulla base del progetto-norma redatto dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Pozzuoli. Il passaggio a CDP Investimenti SGR, attraverso il quale l’immobile è stato a tutti gli effetti “privatizzato”, intende anche sollecitare potenziali investitori e imprenditori del settore turistico-recettivo (in particolare in ambito culturale) interessati ad intervenire nell’operazione già nella fase preliminare del progetto, per l’avviamento e la gestione delle suddette attività.