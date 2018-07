POZZUOLI – E’ bastato il primo acquazzone estivo per rivedere scene purtroppo note. Diversi gli allagamenti in città, e in molti hanno dovuto guadare veri e propri “fiumi” lungo le strade. Come in via Carlo Rosini e viale Capomazza, dove la pendenza ha trasformato la striscia d’asfalto in un torrente in piena. Disagi per automobilisti e pedoni. E per il pomeriggio e la serata sono previsti nuovi temporali.