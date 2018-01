POZZUOLI – Prima esposizione e presentazione della Rassegna di Fotografia ARTinGARAGE. Il giorno 13 gennaio alle ore 17:30 presso i locali di Art Garage (Viale Bognar, 21 Pozzuoli) è stata presentata la Rassegna di Fotografia ARTinGARAGE con la direzione artistica di Gianni Biccari (direzione organizzativa a cura di Veronica Grossi e Emma Cianchi). Un appuntamento di rilievo per gli amanti dell’arte. La rassegna ospiterà da metà gennaio sino alla fine di maggio dieci esposizioni a cadenza bi-settimanale e durante il suo corso sono previsti anche alcuni appuntamenti con la presentazione di libri ed incontri con fotografi invitati a parlare della loro esperienza professionale.

“TU PER TU” – La rassegna è stata aperta con l’esposizione del fotografo napoletano Pasquale Balsamo che ha proposto due suoi lavori: il primo dedicato a foto realizzate nelle strade di Napoli e Roma e il secondo incentrato sull’esperienza dell’autore nel cammino di Santiago de Compostela. Napoletano, 29 anni, Balsamo inizia a fotografare da autodidatta cinque anni fa, raggiungendo in breve tempo un ottimo livello qualitativo, tanto che presto, inizia il proprio percorso espositivo con una mostra a Roma: “Street Photography Napoli Roma A/R”. Due anni fa si è trovato ad affrontare il Cammino de Santiago, percorso dal punto di vista emotivo e mistico -sue parole- indescrivibile, laddove il “tu per tu” e nulla altro, aiuta a capire i veri valori della vita e degli affetti. Un’occasione da non perdere chi ama la fotografia e l’arte in genere, un viaggio introspettivo attraverso le immagini, i colori le ambientazioni e i chiaroscuri delle foto.