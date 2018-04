POZZUOLI – Stavano rubando una moto sul porto di Pozzuoli quando un poliziotto libero dal servizio ha sventato il furto. A quel punto è intervenuta una volante che ha ingaggiato un inseguimento con i due ladri. Scene da film d’azione andate in scena nella notte tra sabato e domenica a Pozzuoli, davanti a decine di persone. Dopo l’sos dell’agente, in servizio al Commissariato di Pozzuoli, i colleghi hanno ingaggiato un inseguimento partito da Largo Emporio e terminato quasi ad Arco Felice. I malviventi a bordo di una moto Transalp sono riusciti a scappare, approfittando del traffico. Ma per i due sono ore contate.