POZZUOLI – Sono oltre 140 i controlli effettuati dalla polizia nelle ultime ore nei quartieri di Toiano e Monterusciello. In azione sei pattuglie, tre del commissariato di piazza Italo Balbo ed altrettante del reparto Prevenzione Crimine della Campania.

CONTROLLI IN STRADA E PERQUISIZIONI – Perquisita anche l’abitazione di una persona sottoposta Daspo e pregiudicata, controllo che ha dato esito negativo. Il bilancio finale è di quattro auto poste sotto sequestro perché trovate senza copertura assicurativa ed una patente ritirata ad un automobilista sorpreso a guidare un veicolo già sottoposto a sequestro. Numerosi anche i verbali elevati per guida senza cintura e per altre violazioni del Codice della Strada.