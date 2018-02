POZZUOLI – Continua l’azione di controllo e bonifica del territorio condotta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli nel Rione Toiano. Nella giornata di sabato la squadra di Polizia Ambientale e quella dell’Antiabusivismo Edilizio, unitamente al Servizio Veterinario della Asl Napoli 2 Nord, sono intervenute su una serie di illeciti di natura amministrativa e penale nelle adiacenze delle cosiddette Case Parcheggio. Sono stati controllati e affidati ai legittimi proprietari quattro cani di razza pitbull che erano ricoverati in baracche abusive ricavate con lamiere e reti metalliche. I manufatti sono stati immediatamente smantellati ripristinando il naturale stato dei luoghi. Una persona residente in zona è stata deferita all’autorità giudiziaria per gli abusi edilizi perpetrati, mentre i cani sono stati affidati ai legittimi proprietari in quanto i veterinari non hanno riscontrato alcuna violenza a loro carico.