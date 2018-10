POZZUOLI – Area flegrea nella morsa del maltempo. Le forti raffiche di vento di queste ore stanno provocando la caduta di alberi in diversi punti della città. In questi minuti in via Campi Flegrei, nei pressi dei semafori all’incrocio con Arco Felice, la Polizia Municipale è intervenuta per il cedimento di un grosso arbusto rimasto in bilico sulla strada. Al momento una corsia è stata interdetta al traffico veicolare, sul ci sono tre pattuglie di caschi bianchi.

ARCO FELICE – Altro cedimento è stato segnalato nell’area di sosta antistante l’istituto Vilfredo Pareto, sempre ad Arco Felice, dove una parte di un albero è finita sul marciapiede. L’area anche in questo caso è stata interdetta con passanti e vetture che sono stati allontanati.

MONTERUSCIELLO – Nel quartiere di Monterusciello un grosso arbusto è finito sullo stradone che dal complesso di palazzine popolari dei “600 alloggi” porta verso la rotonda con via Monterusciello. L’albero ha invaso una grossa parte della corsia senza provocare danni alle auto. Sempre a Monterusciello, nei pressi della Cattedrale San Paolo, un grosso albero è caduto sulla strada.

LUCRINO – Oltre agli alberi le raffiche di vento stanno provocando danni anche ai pali dell’illuminazione pubblica. In particolare in via Turno, nella frazione di Lucrino, un palo è pericolosamente in bilico e rischia di cadere sulla strada da un momento all’altro.

SOLFATARA – Criticità vengono segnalate al Rione Solfatara a causa di un albero pericolante nei pressi di un istituto scolastico.

VIA NULLO – Pericoli anche in via S.Nullo a Licola di Giugliano dove diversi pali si sono inclinati e minacciano pericolosamente al strada.

ALBERI CADUTI – In mattinata, infine, sotto la pioggia e le forti raffiche di vento, a via Napoli parte di un piccolo arbusto era finito nella corsia di marcia che porta verso Bagnoli ostacolando il traffico veicolare; mentre a Monterusciello un arbusto era caduto nello spazio antistante Rodari-Annecchino. (aggiornamenti in tempo reale)