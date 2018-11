POZZUOLI – Inizieranno domani, a partire dalle 9, i lavori su un tratto di via Domitiana rinviati la scorsa settimana per maltempo. L’intervento prevede la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Domitiana e via Sotto il Monte ad Arco Felice attraverso la realizzazione di una piattaforma rialzata e si concluderà sabato 17 novembre. Il tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Adriano Olivetti (altezza caserma dei Carabinieri) e l’incrocio con via Sotto il Monte sarà percorribile in un solo senso di marcia con Direzione Pozzuoli-Roma. Il divieto di transito a doppio senso di marcia non sarà valido per residenti e titolari di attività commerciali.

LA VIABILITA’ – In particolare, nei giorni indicati, gli autoveicoli provenienti da Licola e diretti a Pozzuoli-Napoli dovranno svoltare su via Monte Nuovo Licola Patria. Il tratto di via Domitiana interessato dai lavori sarà percorribile su una sola corsia in modo alternato sempre in direzione Licola-Monterusciello-Roma: dal 13 al 15 novembre i veicoli provenienti da Pozzuoli all’altezza dell’incrocio con via Olivetti saranno dirottati, in senso opposto, sulla corsia di marcia parallela a quella interdetta; nei giorni 16 e 17 novembre, invece, potranno utilizzare il consueto senso di marcia con l’interdizione al traffico veicolare dell’altra corsia.