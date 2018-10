POZZUOLI – Escalation di furti e parcheggio comunale in balia dei ladri. Auto scassinate e svaligiate anche in pieno giorno nell’area ex Sofer, in via Fasano a Pozzuoli. L’ultima vittima è un commercialista di Pozzuoli che venerdì mattina ha trovato la sua Nissa Qashqai completamente saccheggiata. I ladri, infatti, dopo aver forzato e scassinato la serratura del bagagliaio posteriore hanno rubato la ruota di scorta, il kit per la sostituzione dei pneumatici, una borsa con all’interno abbigliamento sportivo e perfino un cardiofrequenzimetro e una borsa con i documenti. Il tutto è avvenuto alla luce del sole, tra le 9.30 e le 13, nonostante un viavai di automobilisti. La vittima, dopo aver fatto l’amara scoperta e la conta, ha sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Pozzuoli.