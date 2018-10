POZZUOLI – Un palazzo è stato scoperchiato dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo l’intera area flegrea. E’ accaduto poco fa in via Grazia Deledda, nel quartiere di Monterusciello, dove il tetto di un edificio del “lotto 1” è stato danneggiato. Paura da parte dei residenti che hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che in queste ore sono impegnati su più fronti. Altre criticità si segnalano anche in via Antonio de Curtis dove pezzi di intonaco che si stanno staccando da alcune palazzine popolari. Sempre nel quartiere di segnalano cedimenti di alberi e tabelloni pubblicitari.