POZZUOLI– Andrà in scena domani, alle 9.30, la manifestazione conclusiva della II settimana dell’orientamento al lavoro “La formazione, volano per lo sviluppo del territorio: opportunità da cogliere e sostenere per la crescita del turismo e l’occupazione nei Campi Flegrei”, proposta dalla Gesfor S.r.l e dall’Anpal. Location sarà la sala conferenze dell’Istituto “I.P.S.E.O.A L. Petronio” di Monteruscello. Durante la manifestazione saranno premiati anche i vincitori del concorso fotografico “I Campi Flegrei ieri, oggi e domani”, organizzato sempre da Gesfor Srl.

L’EVENTO – Si tratta della parte conclusiva della II settimana dell’orientamento al lavoro dei Campi Flegrei che riguarda la formazione e lo sviluppo territoriale, le opportunità da accogliere e sostenere per la crescita del turismo e l’occupazione dei Campi Flegrei. Introduce Nicola Costagliola- Responsabile dell’orientamento Gesfor S.r.l. Interverranno: Filippo Monaco- Dirigente scolastico I.P.S.E.O.A L. Petronio; Vincenzo Figliolia- Sindaco del Comune di Pozzuoli; Chiara Marciani- Assessore Formazione e Pari Opportunità Regione Campania; Michele Raccuglia- Responsabile Macro Area sud-ionica Anpal Servizi; Maria Teresa Moccia di Fraia- Assessore alla cultura, turismo e tempo libero- Marketing territoriale; Gennaro Carotenuto-Presidente Ente Parco dei Campi Flegrei; Roberto Laringe- Presidente Federalberghi Campi Flegrei.