POZZUOLI – Da lunedì il Commissariato di Polizia di Pozzuoli ha un nuovo dirigente: è il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Domenico Avallone, ex dirigente del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, che prende il posto lasciato ad aprile dal Primo dirigente Antonio Cristiano.

AVVICENDAMENTI – In questi giorni altri avvicendamenti hanno interessato i commissariati della provincia e in particolare anche un ex dirigente del commissariato di Piazza Italo Balbo: si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Cante, che ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato San Giovanni Barra avvicendandosi al Primo Dirigente Maria Pia Rossi, che ha assunto l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Stradale Napoli.