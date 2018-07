POZZUOLI – A poche ore dalla morte della bimba di appena 40 giorni un nuovo dramma si è consumato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove all’alba è morto un automobilista di 22 anni. Il giovane è rimasto vittima di un incidente in via Cuma Licola, strada che collega Pozzuoli con Bacoli. Il fatto è accaduto intorno alle 4 di questa notte. Il giovane, che era da solo alla guida della vettura -per motivi ancora in fase di accertamento – è uscito fuori strada con la sua Peugeot 107 ribaltandosi più volte. L’incidente è avvenuto a pochi passi dall’abitazione della vittima. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella carambola mortale. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 e la corsa in ospedale dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pozzuoli che conducono le indagini sull’accaduto. La salma del giovane è stato sequestrata e nelle prossime ore verrà trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dal magistrato di turno.