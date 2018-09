RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vorrei segnalare lo scempio di abbandono di rifiuti abusivi pure in via Cofanara, dove puntualmente vengono abbandonate raee, parabrezza di auto e altro a terra vicino ai bidoni. Essendo la zona isolata non riusciamo mai a cogliere l’incivile sul fatto, ma sta di fatto che si tratta di gente che viene qui appositamente a smistare la loro monnezza che noi residenti (4 gatti, tra l’altro parenti) ripuliamo da soli. Dato che il comune non lo fa e tanto meno la de Vizia. Vorrei che la segnalazione sensibilizzasse il comune o la ditta a cui ha dato il compito (De Vizia) a svolgere ciò per cui son predisposti. Noi cittadini siamo stufi di pagare tasse e provvedere a ripulire dopo i gesti incivili altrui. Noi per conto nostro provvediamo a fare una bonifica 4/5 volte all’anno ma non ne possiamo più di essere lasciati soli. (Carmela M.)