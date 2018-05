POZZUOLI – Lunedì 7 maggio alle 9.30, presso la scuola Rodari-Annecchino di Pozzuoli, si terrà un evento formativo rivolto ad alunni e genitori. Si discuterà di promozione della cultura della legalità, un tema fortemente sentito sia come discorso

culturale che come valore morale e che è al centro di numerose attività promosse dall’istituto scolastico situato nel quartiere di Monterusciello, alla periferia di Pozzuoli. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’UNEP della Corte di Appello di Napoli,si aprirà con l’intervento “Notizie di legalità: arriva l’ufficiale giudiziario”. Il professor Pasquale Troncone, docente di diritto penale all’Università Federico II di Napoli, tratterà la

diffusione della criminalità minorile parlando di “Responsabilità sociale e rieducazione alla

legalità”. Uno spettacolo teatrale della Compagnia Arcas di Napoli, offerto dall’UNEP della Corte di Appello di Napoli,concluderà l’incontro. Saranno presenti il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e Anna Maria Attore, assessore alla Pubblica Istruzione.