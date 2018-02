POZZUOLI – Nell’ambito delle disposizioni adottate per fronteggiare l’allerta meteorologica di queste ore, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto domani, mercoledì 28 febbraio 2018, la sospensione dei mercati su area pubblica che si svolgono sul territorio comunale (ordinanza n. 63) . La sospensione riguarda i mercati di Via Roma, di Monterusciello e del Rione Toiano ed è dettata dall’esigenza di prevenire rischi alla pubblica e privata incolumità derivanti dalla circolazione di mezzi diretti alle suddette aree e non rientranti già nel divieto di circolazione disposto con ordinanza sindacale 61 del 27.02.2018 (automezzi con peso superiore a 7,5 T a vuoto). Ciò in particolare in considerazione delle possibili gelate notturne e formazioni di lastre di ghiaccio sulle strade cittadine e dell’impatto e ripercussione che gli autonegozi degli operatori commerciali (oltre 200 nel solo mercato settimanale di Monterusciello), nonché il traffico veicolare degli avventori diretti alle fiere, possono avere sulla viabilità cittadina, già fortemente compromessa dalle possibili gelate anche nella zona urbana del centro (via Roma).