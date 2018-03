POZZUOLI – Domenica 18 marzo alle ore 9.30, presso l’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo (Via Virgilio, 80078, Pozzuoli), avrà luogo la gara interregionale di Tiro con l’Arco, valida per le qualificazioni dei campionati nazionali, che avranno luogo nel mese di Agosto presso i campi della società ASD Arcieri della Stella località Lago Laceno. La gara, che vanta la partecipazione di oltre 60 iscritti, provenienti dalle regioni del sud Italia, non si svolgerà con il classico tiro alla targa: gli arcieri dovranno colpire delle sagome di animali in gomma, disposti lungo tutto il percorso creato ad hoc all’interno dell’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo. Il Monte Nuovo è un cono piroclastico, così chiamato perché è nato con l’ultima eruzione dei Campi Flegrei avvenuta tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538. Il Monte Nuovo vanta una fitta ed eterogenea vegetazione, favorita dalle differenze geologiche e di umidità. L’alzabandiera sarà alle ore 10:00 e sono previsti punti di osservazione per il pubblico. Questa gara gode del Patrocinio del Comune di Pozzuoli e vanta diversi sponsor come Cantine Astroni, “A me… mi”, Stufe di Nerone, Decathlon.