POZZUOLI – Ci sono una casa di riposo per anziani e un noto albergo tra le strutture flegree controllate dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Nel primo caso, i militari agli ordini del maggiore Gennaro Tiano hanno ispezionato una struttura al confine tra il Comune di Pozzuoli e quello di Napoli.

ESERCIZIO SENZA TITOLI – Assieme agli uomini dell’Ispettorato del Lavoro, hanno rilevato alcune irregolarità riguardanti in particolare carenze strutturali e mancanza di titoli per l’esercizio dell’attività, oltre che un numero di ospiti maggiore a quello previsto. Il gestore è stato deferito all’autorità giudiziaria. Nel secondo caso, ad essere controllata è stata una nota struttura alberghiera. Le uniche irregolarità riscontrate riguardano leggere carenze igienico-sanitarie ritenute sanabili in pochi giorni, tanto da far scattare in questo caso il solo provvedimento di diffida nei confronti dei gestori. Questi ultimi avranno a disposizione massimo 20 giorni per porre rimedio alle anomalie riscontrate.