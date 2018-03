POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto ben cinque motociclette rubate di grossa cilindrata all’interno di un garage di via Cantieri. I mezzi erano stati sottratti negli ultimi mesi tra Napoli e la provincia.

LE MOTO RUBATE – Si tratta di una una Bmw R 1200gs rubata a Cercola il primo marzo; una Bmw R 1200gs rubata a Casavatore il 4 marzo; una Bmw F 700gs rubata al Vomero il 14 febbraio; una Honda Nc 750Xa rubata a Casalnuovo il 4 marzo ed infine una Yamaha T-Max rubata al Vomero il 9 gennaio.

COLLUTTAZIONE CON I MILITARI – Nella stessa operazione i militari hanno arrestato Abdul Salam Abubakar, un meccanico ghanese di 34 anni residente a Qualiano. Per sottrarsi alle manette, l’uomo non ha esitato a colpire con calci e pugni due carabinieri provocando loro ferite giudicate guaribili in sei giorni. Il meccanico – che deve rispondere di ricettazione, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali – è attualmente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.