POZZUOLI – La città di Pozzuoli si prepara a regalare l’ultimo saluto a Giuseppe Castellone, il 16enne morto domenica scorsa su un campetto di calcio nel quartiere di Monterusciello. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 nella chiesa di “Santa Maria degli Angeli”, nel complesso di edilizia popolare del lotto 17. Sulla salma del giovane nella giornata di ieri è stata effettuata l’autopsia disposta dal pubblico ministero per chiarire le cause del decesso. Giovanni Castellone domenica scorsa stava giocando a calcio con gli amici quando all’improvviso si è accasciato al suolo ed è morto nel giro di pochi minuti. Una tragedia vissuta tra le palazzine popolari di via Curzio Malaparte, zona popolare dove il 16enne, nativo di Villaricca, era cresciuto e dove viveva insieme ai genitori.