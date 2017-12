POZZUOLI – In occasione delle festività natalizie, è stato disposto il prolungamento dell’orario di apertura del mercato al dettaglio di via Fasano, sia per la parte ittica al dettaglio sia per quella dell’ortofrutta e degli altri alimenti. In particolare, l’area mercatale resterà aperta al pubblico con orario continuato da oggi, venerdì 22 dicembre, alle ore 17 di domenica 24 dicembre e, con gli stessi orari, da venerdì 29 a domenica 31 dicembre. Il mercato resterà invece chiuso nei giorni 25 e 26 dicembre, per riaprire il 27 dalle ore 7 alle ore 17. Per quanto riguarda invece il mercato ittico all’ingrosso è stata stabilita l’apertura in deroga per domenica 24 dicembre con accesso all’area mercatale dalle ore 3:00 alle ore 13:00.