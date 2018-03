POZZUOLI – L’IC 3 “Rodari-Annecchino”, venerdì 16 marzo dalle ore 9 alle ore 12, ospiterà la scrittrice Daniela Padoan che incontrerà le studentesse e gli studenti delle classi terze della scuola media Annecchino per parlare insieme del libro “Come una rana d’inverno” (2004, ed. Bompiani). Daniela Padoan da anni si occupa di razzismo e dei totalitarismi del Novecento, con particolare attenzione alla testimonianza delle dittature e alle pratiche di resistenza femminile ai regimi. Fra i suoi libri, oltre Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz, Bompiani 2004, (finalista Premio Acqui Storia 2004); Le pazze. Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo, Bompiani 2005, (Premio Martoglio 2006 per il giornalismo, Premio Nonino 2006 a Un maestro del nostro tempo); Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, con il genetista Luca Luigi Cavalli-Sforza, Einaudi 2013. Per la televisione ha realizzato numerosi documentari e reportage, ha collaborato con Rai Educational, condotto numerose trasmissioni radiofoniche su Radio1 Rai, scritto per la rivista di politica femminista Via Dogana, l’inserto di cultura Saturno del Fatto Quotidiano e le pagine di cultura de “Il manifesto”.

L’AUTRICE – Daniela Padoan raccoglie in Come una rana d’inverno. Conversazione con tre donne sopravvissute ad Auschwitz le testimonianze di tre donne – Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi–sopravvissute al campo femminile di Auschwitz-Birkenau. Così come è scritto nella postfazione “senza dimenticare per un solo istante che l’obiettivo dei nazisti era cancellare dal mondo gli ebrei, uomini o donne che fossero, riflettere sulla peculiarità delle sofferenze e sopraffazioni patite dalle donne, così come sul loro modo di opporre resistenza e rendere testimonianza, può servire ad allargare di un poco l’ambito di riflessione”. Il libro è stato al centro di un percorso didattico fortemente voluto dal dipartimento di Lettere nell’ambito di un progetto educativo orientato a stimolare negli studenti delle terze classi della scuola media particolare attenzione, mediante la lettura, verso alcuni temi storici e culturali di particolare rilevanza. La scelta del libro, inoltre, rientra anche nel percorso che da alcuni anni l’Istituto promuove sul ruolo delle donne nella storia e nell’attuale società finalizzato a contrastare ogni forma di discriminazione e di prevaricazione di genere. L’incontro si aprirà alle ore 9.00 presso la Sala polinfunzionale dell’Istituto scolastico con i saluti della dirigente Stefania Manuela Putzu e la visione del documentario “La Shoah delle donne” di Daniela Padoan (Rai3-Doc 3 Documentario d’autore). Seguirà l’intervento dell’autrice e la conversazione aperta con gli studenti e i docenti. Chiudono l’incontro l’ensemble della sezione musicale che si esibirà con un pezzo musicale a tema e il reading di alcuni brani scelti dagli studenti.