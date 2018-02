POZZUOLI – Domani (lunedì 12 febbraio 2018), alle ore 16:30, nella sala consiliare “Nino Gentile” in via Tito Livio al Rione Toiano, ci sarà una riunione organizzativa, in continuità con quella già fatta il 18 gennaio scorso, per definire gli ultimi dettagli della marcia per la Legalità. All’incontro sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, forze politiche, movimenti e comitati civici. La manifestazione è in programma per venerdì 16 febbraio nel quartiere di Monterusciello.