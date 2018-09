POZZUOLI – La campanella suona due volte alla settimana per ogni classe. Succede all’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli. «Quest’anno scolastico non è iniziato col piede giusto. I nostri figli fanno lezione solo due volte la settimana in quanto due piani dell’edificio scolastico, il penultimo e l’ultimo, sono chiusi per assenza di personale Ata», racconta una mamma. Nel vortice delle polemiche, dunque, la mancanza dei collaboratori scolastici. Il disagio si è presentato sin dal primo giorno di inizio delle attività didattiche e proseguirà anche la prossima settimana.

LEZIONI A ROTAZIONE – Agli allievi del Pareto è stato già consegnato un calendario delle lezioni per la settimana che va dal 24 settembre al 28. Sabato prossimo poi si procederà con nuove turnazioni. Ad accogliere gli studenti solo il piano terra e il primo piano dell’edificio scolastico di Arco Felice: da qui la decisione di organizzare delle turnazioni. «Temiamo che i nostri figli possano essere penalizzati sul piano della formazione. Non sappiamo quando avrà fine questa rotazione», incalzano i genitori, che nei prossimi giorni chiederanno un incontro con il dirigente scolastico dell’istituto per ottenere ulteriori chiarimenti.