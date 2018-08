POZZUOLI – Dopo l’allerta meteo per rischio idrogeologico della Protezione Civile regionale, il Comune di Pozzuoli annulla l’evento previsto per questa sera, rimandando a domani mattina la decisione sulla programmazione di Ferragosto. Per questa sera, il concerto di Luigi Libra in programma alle ore 21 in Piazza a Mare è rinviato a domenica 26 agosto, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo. Ugualmente, è rinviata anche la degustazione di prodotti tipici prevista nella adiacente Villetta Italo Balbo. Per ciò che concerne le manifestazioni -fanno sapere dal comune di Pozzuoli- in calendario per il Ferragosto, dal Pennone a Mare ai fuochi di artificio, l’amministrazione si riserva di prendere una decisione sulla conferma o meno degli eventi programmati nella mattinata di domani 15 agosto 2018.