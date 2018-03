POZZUOLI – La protezione Civile ha prorogato fino alle 20 di martedì 20 marzo l’allerta meteo di colore Giallo. Nel bollettino si fa riferimento a «Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche. Il mare si presenterà localmente agitato». Nell’allerta sono individuati i potenziali danni dovuti alle attuali condizioni meteorologiche: «Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pianterreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».

SOSPESE MOLTE CORSE DEI TRAGHETTI – Per i prossimi giorni, inoltre, sono previste ancora piogge e soprattutto un forte abbassamento delle temperature. In particolare, ad iniziare dalla prossima notte le minime oscilleranno tra i 6 ed i 2 gradi; le massime non supereranno gli 11 gradi. Nella giornata di martedì, infine, sono già molte le corse dei traghetti – da e per Procida e Ischia – sospese per le condizioni del mare.