POZZUOLI- Sono state selezionate le figure che entreranno a far parte di staff del Mac, il Monteriusciello Agro-City. La scelta è stata fatta su un totale di 25 domande pervenute al Comune, delle quali 11 scartate dopo la prima “scrematura”. Si tratta di professionisti esterni all’ente, in quanto via Tito Livio ha ritenuto di non avere nel proprio organico personale adatto.

I PROFESSIONISTI SELEZIONATI – Sono stati selezionati: per la figura di Risk Manager l’avvocato Gennaro Macri, al quale andranno 48.510 euro per 600 ore di lavoro; European Project Manager sarà il commercialista Gennaro De Vincenzo, al quale andranno 48.510 euro lordi per 600 ore di lavoro; per la figura di Office Manager è stata selezionata la dottoressa Maria Cristina Gioia, alla quale andranno 47.880 euro lordi per 2400 ore di lavoro; Project Manager Junior saranno gli ingegneri Renata Lopez e Livia Russo alle quali andranno 47.880 euro lordi per 2400 ore di lavoro.

LE RETRIBUZIONI – In totale, dunque, sarà di poco più di 240mila euro il “monte retribuzioni” per la costituzione dell’ufficio, che a sua volta sarà diviso in due aree denominate rispettivamente Risk Managment Office e Agro-Urban Office.