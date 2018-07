POZZUOLI – Prosegue l’attività di promozione e divulgazione delle opportunità legate al progetto MAC Monterusciello Agro City, ed in particolare al bando per l’assegnazione delle prime 40 borse di studio in corsi di formazione professionale in “Agricoltura bio-intensiva”, “Produzione etica e marketing rurale” e “Innovazione e start-up di nuovi business”.

COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DEL LAVORO – Dopo il primo incontro, destinato alla stampa, che ha visto la partecipazione spontanea- anche di molti ragazzi interessati a conoscere i dettagli del bando, si terrà lunedì 23 luglio alle ore 18,00 un meeting pensato appositamente per i giovani che rientrano nel target indicato nel bando, nel corso del quale gli interessati potranno interfacciarsi con i diversi partner del progetto MAC. L’incontro si terrà presso la sala riunioni nella sede storica dell’APL GESFOR, in via Cesare Augusto a Pozzuoli e rappresenta una delle prime iniziative realizzate nell’ambito della collaborazione tra agenzia del lavoro e partenariato MAC. Nell’ottica di coinvolgere gli stakeholder locali per dare maggiore impulso alla divulgazione delle attività del MAC Monterusciello Agro-City, questo incontro figura come il prosieguo di un confronto avviato sin dalle prime fasi del progetto. Questa partnership si concretizza come uno strumento di supporto alla corretta veicolazione delle informazioni relative agli avvisi pubblici per la selezione dei candidati alle borse di studio.

LA DIVULGAZIONE – Oltre che in momenti di divulgazione attraverso incontri pubblici promossi nella propria sede la collaborazione con L’APL GESFOR si esplicherà anche mettendo a disposizione la propria banca dati opportunamente targettizzata per veicolare al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati le opportunità di formazione previste nell’ambito del progetto MAC. Si ricorda che è possibile consultare e scaricare il bando per il conferimento delle prime 40 borse di studio sul sito del progetto www.macpozzuoli.eu