POZZUOLI – Dopo le due ultime azioni vandaliche che hanno distrutto il sistema automatico di irrigazione delle aiuole del lungomare Pertini, notevolmente danneggiato, il Comune di Pozzuoli ha provveduto a ripristinare il servizio. Gli operai del Servizio Giardini insieme alla ditta specializzata, infatti, hanno riattivato le centraline e i pozzetti che ignoti avevano distrutto appena tre giorni dopo la loro sostituzione. «Siamo intervenuti il prima possibile per ripristinare il sistema di irrigazione e garantire alle aree verdi del lungomare l’adeguato apporto di acqua, evitando così che l’erba e le piante potessero seccare irrimediabilmente – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta –. La nostra attenzione è massima e ringrazio tutti coloro che si sono immediatamente attivati, mostrando sensibilità e attenzione al verde pubblico. Purtroppo a volte ci si imbatte in incivili senza scrupoli, che distruggono col semplice scopo di compiere atti vandalici. L’investimento fatto purtroppo toglierà fondi per altri spazi verdi ma non demordiamo – ha aggiunto il vicesindaco–. Simili atti non devono verificarsi più perché pochi farabutti non possono avere la meglio sui turisti che godono delle aree verdi puteolane e sui cittadini onesti e civili. Proprio a loro, che sono la maggior parte, mi rivolgo affinché ci aiutino ad isolare o anche a denunciare questi incivili».