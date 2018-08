POZZUOLI – Il Tunnel di Lucrino resterà chiuso al traffico veicolare venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 8 alle ore 17. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la sostituzione delle lampade non funzionanti. I veicoli provenienti da via Domitiana ed Arcofelice e diretti verso Bacoli potranno utilizzare in alternativa via Montenuovo Licola Patria e via Miliscola. Ugualmente coloro che provengono da Bacoli e sono diretti a Pozzuoli restano obbligati ad utilizzare via Miliscola.