POZZUOLI – Incidente questa sera in via Domitiana a Licola dove un uomo è stato investito da un’auto nei pressi della fermata degli autobus. Ferito e sanguinante il pedone é stato soccorso e trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Residenti e automobilisti hanno puntato l’indice contro la scarsa illuminazione e le condizioni del manto stradale. Le condizioni del ferito – da quanto si apprende- non sarebbero gravi.