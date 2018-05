POZZUOLI – Giovedì 17 maggio alle ore 9,30 e alle ore 11,30 l’Istituto Comprensivo 3 Rodari Annecchino di Pozzuoli ha organizzato due lezioni spettacolo in lingua inglese rivolte agli alunni. Lo spettacolo, dal titolo “Speak Easy Road Show”, è la versione dal vivo dell’omonimo programma che è andato in onda per anni su “Radio Monte Carlo” e sarà tenuto proprio dal noto conduttore radiofonico Clive Griffiths. Clive, inglese madrelingua, vanta numerose esperienze radiotelevisive di insegnamento dell’inglese: oltre a Videomusic, primo canale televisivo musicale in Europa, è stato co-autore e conduttore su Italia 1 di “So to Speak” programma televisivo di 70 puntate per imparare l’inglese divertendosi, co-autore e conduttore su Telemontecarlo di “Yes I do” 50 puntate sulla lingua e cultura americana, “Work a day” su Radio Deejay.

IL TEMA – Lo spettacolo, rivolto agli alunni della classi quinte delle scuole primarie Rodari e Svevo e delle classi prime e seconde della scuola secondaria Annecchino, affronta in modo trasversale aspetti grammaticali e linguistici della lingua inglese attraverso l’utilizzo della musica, stimolando la sperimentazione in altri contesti delle strutture apprese in classe, unendo l’inglese imparato a scuola ai testi delle canzoni che i ragazzi conoscono a memoria ma di cui spesso ignorano il significato. L’iniziativa, di notevole valenza e spessore didattico, si inserisce nel quadro di tutta una serie di iniziative messe in atto dall’IC3 per promuovere la conoscenza delle lingue straniere e lo sviluppo della dimensione europea dell’educazione.