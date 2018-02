POZZUOLI – Hai già una pregressa esperienza lavorativa ma non sei attualmente occupato? Il Progetto Fila della Regione Campania è quello fa al caso tuo! Fila è una nuova opportunità offerta dalla Regione Campania per svolgere una work experience presso una azienda selezionata. Si tratta di un piano di formazione/lavoro destinato ad ex percettori di ammortizzatori sociali residenti o domiciliati in Campania, iscritti ad un Centro per l’impiego e non beneficiari di altre misure di politiche attive (come Garanzia Giovani o Ricollocami).

In particolare questo programma, che ha l’obiettivo di fornire qualifiche professionali riconosciute, è un valido aiuto per il reinserimento lavorativo di persone attualmente senza lavoro. A Pozzuoli e nei Campi Flegrei è promosso dall’agenzia per il lavoro Gesfor (081/7502595).

COME PARTECIPARE – Per partecipare occorre avere tutte le seguenti caratteristiche:

Ex percettori di ammortizzatori sociali dal 01/01/2014 e sino alla data di adesione, ora privi di sostegno al reddito; Residenti o domiciliati in Regione Campania; Iscritti ai competenti Centri per l’impiego; Non beneficiari di altre misure di politica attiva alla data di adesione e che non abbiano beneficiato di analoghe misure su altri programmi. Il programma FILA ha una durata di 6 mesi e prevede un rimborso di 802,50 € mensili per le work experience e di euro € 3.000,00 come borsa di studio per la partecipazione a corsi di formazione della durata di 600 ore. In questi mesi potrai non solo apprendere tutte le competenze necessarie, ma soprattutto potrai fare esperienza pratica e diretta sul campo. È un valido aiuto per definire il proprio ruolo professionale al fine di trovare un impiego.

