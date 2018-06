POZZUOLI – Con cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista, poco fa è stata riaperta alla circolazione veicolare via Raimondo Annecchino ad Arcofelice. L’amministrazione comunale, per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, ha chiesto ed ottenuto che i lavori fossero eseguiti in maniera celere e quindi portati a termine prima del 30 giugno, data indicata per la fine dei lavori. L’intervento, iniziato il 18 giugno, ha riguardato la messa in quota di tutti i chiusini e la pavimentazione della sede stradale nel tratto da piazza Aldo Moro fino alla stazione della Cumana. Per l’intero periodo interessato dai lavori, su via Annecchino è rimasto in vigore il divieto di sosta e di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia.