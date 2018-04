POZZUOLI – Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, via Campana resterà chiusa alla circolazione veicolare per tre notti. Il divieto di transito sarà valido dalle ore 21:30 fino alle ore 7:30 del giorno successivo a partire da mercoledì 2 maggio e riguarderà il tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Fascione (ingresso tangenziale) fino all’incrocio con via Provinciale Pianura. Lo stesso dispositivo sarà in vigore nelle due notti successive, quelle di giovedì 3 e venerdì 4 maggio. Da sabato 5 maggio la circolazione veicolare riprenderà regolarmente sull’intero tratto di via Campana. Durante la fase di chiusura dell’intera carreggiata, per raggiungere le proprie destinazioni gli automobilisti potranno utilizzare le strade alternative esistenti sul territorio.