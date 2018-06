POZZUOLI – Per lavori di collegamento idrico di una nuova condotta DN 250 sita in via Luciano, all’incrocio con via Artiaco, mercoledì 20 giugno 2018, dalle ore 9 alle ore 17, verrà sospesa l’erogazione idrica in diverse zone della città di Pozzuoli. Nella fattispecie le strade che rimarranno senza fornitura idrica per 8 ore saranno: Via Luciano (tratto compreso dall’incrocio con via Artiaco fino al civico 32); Via Artiaco; Via Girone -via Tommaso Pollice -via Tobruk; Via Oriani – via G. Diano -corso N. Terracciano -via Celle -via traversa Pisano; Via Vecchia Campana – parte di via San Vito (fino alla chiesetta) – via Cigliano; Via Pergolesi (tratto da Piazza Annunziata fino al carcere femminile);