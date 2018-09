POZZUOLI – Via Arco Felice Vecchio sarà interdetta al traffico veicolare da oggi fino 19 ottobre 2018. Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia sovrastante la strada di accesso alla grotta di Cocceio, che sono a carico della Città Metropolitana di Napoli. La strada resterà chiusa a partire dall’Arco fino all’innesto di via Vicinale Felice Arco.