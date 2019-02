POZZUOLI – Per consentire la prosecuzione dei lavori di attraversamento per i nuovi allacci sulla condotta idrica, da oggi a giovedì 28 , dalle 14 alle 18:30, sarà interrotto nuovamente il flusso idrico potabile nell’intera zona di via Artiaco, fino alla rotonda all’uscita della tangenziale di via Campana e con esclusione di via Celle e traversa Pisano.