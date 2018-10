POZZUOLI – La direzione del Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania ha comunicato che per lavori urgenti ed indifferibili da effettuare sulla condotta DN 500 sulla tratta Mugnano di Napoli-Castelvolturno, sarà interrotta l’erogazione idrica su parte del litorale flegreo-domitio dal pomeriggio di domani alla mattina di venerdì. Per il territorio comunale di Pozzuoli sono interessate Licola Mare e Reginelle, dove la fornitura d’acqua, come per le altre zone, sarà sospesa dalle ore 15 del 18 ottobre alle ore 6 del 19 ottobre 2018. «Nel caso le operazioni di riparazione finissero prima dell’orario comunicato – è scritto nella nota della Regione – si provvederà ad anticipare il ripristino dell’alimentazione».