POZZUOLI – Per lavori urgenti ad una condotta, martedì 24 luglio 2018, dalle ore 9 alle ore 14, sarà sospesa l’erogazione idrica nella zona di via Artiaco. In particolare, l’acqua mancherà dall’altezza del ponte posto subito dopo l’uscita della Tangenziale di via Campana a piazza Capomazza su entrambi i lati della strada, compreso il Rione Artiaco e parte del parco Pisano, all’inizio di via Luciano lato via Artiaco.