POZZUOLI – Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione, indifferibili ed urgenti, della condotta idrica posta in viale dei Platani, sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile nella zona di Licola e precisamente in viale dei Platani, piazza San Massimo, Istituto comprensivo 8° Oriani, viale dei Cipressi, Licola Borgo, via Santa Maria Goretti, via del Mare (comprese le traverse), Istituto Agrario e Liceo Scientifico di Licola.