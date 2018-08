POZZUOLI – «Il concerto dei Foja, previsto per questa sera a Pozzuoli alle ore 21:00 in piazza Severini, è stato rinviato a giovedì 16 agosto, sempre in piazza Severini e alla stessa ora». Lo rende noto l’assessore alla Cultura Maria Teresa Moccia di Fraia, che spiega: «Verificate le previsioni meteo per oggi, nel timore che i rovesci temporaleschi attesi per il tardo pomeriggio possano compromettere il buon esito dell’esecuzione musicale e dell’evento stesso, d’accordo con la produzione e gli artisti, abbiamo deciso di spostare la data del concerto».