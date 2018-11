POZZUOLI – Prende il via un progetto dell’Asl Napoli 2 Nord che metterà a disposizione della popolazione dell’Asl Napoli 2 Nord dodici biologi nutrizionisti cui sarà affidato il compito di strutturare specifiche diete per prevenire stili alimentari e di vita scorretti, per supportare chi vuole perdere peso, per aiutare i pazienti oncologici ad adottare un’alimentazione coerente coi percorsi terapeutici avviati.

BAMBINI IN SOVRAPPESO – In base a studi condotti dal Dipartimento di Prevezione, la popolazione dell’Asl Napoli 2 Nord è tra le più giovani di Italia, ma presenta una percentuale di bambini in sovrappeso e obesi superiore alla media europea. Questa condizione fa temere che nei prossimi anni si possa assistere ad un’elevata incidenza di patologie cardiovascolari e ad un aumento di pazienti diabetici in giovane età. Per porre un correttivo a tale situazione l’Azienda Sanitaria ha avviato un progetto di prevenzione, capace di offrire servizi ad accesso diretto a quanti vorrebbero affidarsi ad un nutrizionista professionista.

GLI AMBULATORI – Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, su richiesta di molte scuole del territorio sono stati realizzati percorsi formativi ai docenti e verrà offerta consulenza alle scuole in materia di sana alimentazione e di corretto stile di vita. L’attività ambulatoriale, invece, si articolerà in specifiche sessioni che permetteranno ai cittadini di essere seguiti in modo completo dai nutrizionisti presso i Distretti Sanitari dell’ASL. Attraverso una valutazione dello stile di vita adottato, un check sul proprio personale indice di massa corporea, i nutrizionisti faranno una prescrizione personalizzata circa la dieta da seguire. I dodici neoassunti dall’Azienda Sanitaria sono stati reclutati a seguito di un apposito bando ed hanno un’età media di 32 anni.Nelle prossime settimane, dopo un breve periodo di formazione sul campo, i giovani nutrizionisti avvieranno gli ambulatori presso i diversi Distretti Sanitari.