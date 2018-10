POZZUOLI – Tentato furto con scasso all’interno dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Verso le 2 di sabato notte ignoti sono entrati nel nosocomio cercando di rubare il bancomat posto al piano terra, nei pressi degli ascensori. Armati di arnesi da scasso hanno rimosso le barre di protezione del dispositivo, di proprietà della banca “San Paolo”. Ad un certo punto, però, sono stati costretti alla fuga per l’entrata in funzione del sistema di allarme. I ladri non sono riusciti a portare nulla, provocando solo danni al dispositivo e al “corner” Bank-In all’interno dell’ospedale. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Licola che stanno dando la caccia alla banda.