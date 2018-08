POZZUOLI – E’ caccia ai ladri di biciclette a via Napoli dove tre furti sono stati messi a segno nella sola giornata di venerdì. In poche ore, infatti, ignoti hanno portato via due bici parcheggiate in strada e una che si trovava all’interno di un balcone. I furti sono avvenuti in un parcheggio ad angolo tra via Giacomo Contessa e via Babbo Francesco, nel complesso di palazzine a ridosso di Corso Umberto I. Per strapparle dalle catene che le tenevano legate alle grate in ferro i ladri hanno utilizzato un cacciavite.

IL RACCONTO – «E’ accaduto tutto in poche ore -racconta Paolo C., residente in via Giacomo Contessa- venerdì pomeriggio sono sceso e mi sono accorto che la mia mountain bike era stata rubata. Stessa sorte è toccata ad altre due persone. Addirittura una bici è stata rubata dall’interno di un balcone al secondo piano. Che cosa assurda, non possiamo nemmeno più parcheggiare una bicicletta in strada».