POZZUOLI – Furti di pneumatici e cerchioni, autoradio, oggetti, portiere forzate e vetri mandati in frantumi. E’ il bilancio di una notte di furti all’interno del quartiere di Monterusciello dove tra sabato e domenica i ladri hanno preso di mira numerose vetture tra la zona delle Cooperative, tra via Pagano e via Allodi, e il lotto 1 bis. Almeno cinque le vetture scassinate e danneggiate. Tra queste ad avere la peggio è stata una Renault Scenic (ultimo modello) da cui sono state portate via gomme e cerchioni provocando un danno di oltre mille euro. Amaro il risveglio per il proprietario che ha trovato la vettura poggiata su una gomma e sorretta da un crick. Raffica di furti arrivata 24 ore dopo il furto con scasso al negozio di assistenza tecnica sempre in via Allodi, provocando migliaia di euro di danni.